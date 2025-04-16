Dzielnica mieszkaniowa Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$516,389
9
ID: 28512
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se prostran trosoban stan površine 136m², smješten na četvrtom spratu stambene zgrade u centru Podgorice. Uz stan dolazi i dodatnih 60m² prostora u potkrovlju. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kaminom, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, od kojih master soba ima sopstveno kupatilo, dodatno kupatilo, tri balkona (jedan zastakljen). Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, podnim grijanjem, a prodaje se kompletno namješten. Zgrada posjeduje lift, a stan se nalazi na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Kumbor, Czarnogóra
od
$145,920
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–197 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji. 🏊‍♂️ Na terenie: • duży basen o powierzchni ok. 200 m² • ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren • nowoczesny plac zabaw dla dzieci…
Agencja
Red Feniks Montenegro
Agencja
Red Feniks Montenegro
Dzielnica mieszkaniowa Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Podgorica, Czarnogóra
od
$208,903
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odm…
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$164,714
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 44–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny w pobliżu morza w Kotor.Mamy przyjemność przedstawić nowy kompleks mieszkalny w Zatoce Kotor.Region ten słynie z łagodnego klimatu, wiekowych gajów oliwnych i krystalicznie czystych wód zatoki. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza, oferując…
Realting.com
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
