  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$469
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28612
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je u potpunosti renoviran i opremljen kvalitetnim namjestajem. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne krije!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa New residential building in Bar
Bar, Czarnogóra
od
$2,171
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,408
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
od
$232,775
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Onia Hills Resort & Residences oferuje niezwykły wybór 55 jednopokojowych i 10 dwupokojowych w pełni umeblowane rezydencje, w zakresie od 63 do 92 metrów kwadratowych. Każdy dom łączy wzornictwo, wysokiej jakości materiały i wyjątkowe wykończenia z praktyczną funkcjonalnością
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$217,118
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje