Domek Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
