Domek Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$1,408
9
ID: 28465
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze

Domek Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,408
