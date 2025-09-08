Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo na sprzedaż w Kotor Municipality, Czarnogóra

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
28 obiektów total found
Condo 1 pokój w Radanovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Radanovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks mieszkalny z basenem dla 54 jednostek mieszkalnych znajduje się w jednym z naj…
$106,825
Zostaw prośbę
Condo w Morinj, Czarnogóra
Condo
Morinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks klubu znajduje się na pierwszej linii w pobliżu miejscowości Kostanica w Zatoc…
$184,425
Zostaw prośbę
Condo w Kotor, Czarnogóra
Condo
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompleks mieszkalny w Czarnogórze na wybrzeżu Zatoki Kotor Morza Adriatyckiego. Kompleks sk…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Morinj, Czarnogóra
Condo
Morinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/4
Przestronny apartament z dwoma sypialniami i dwiema łazienkami w kompleksie Lavender Bay, po…
$234,265
Zostaw prośbę
Condo w Perast, Czarnogóra
Condo
Perast, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3/3
Luksusowy apartament o łącznej powierzchni 97 m2 w kompleksie mieszkalnym, który jest zbudow…
$409,964
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/3
"Saint Mattew place" jest niesamowicie przytulny, pochowany w koronach wiecznie zielonych dr…
$292,831
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 4/4
Eleganckie życie nad morzem - ekskluzywny dom w sercu Zatoki KotorOdkryj wyrafinowany luksus…
$878,494
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Zobacz wszystkie apartamenty w kompleksie!! Nowy kompleks znajduje się w Zatoce Kotor, zale…
$139,681
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/3
Kompleks mieszkalny w Dobrocie jest nowoczesnym zespołem budynków, w pobliżu miasta Kotor, g…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Kavac, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Kavac, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 3
Inwestycje w komfort i prestiż w sercu KavachNowoczesny premium kompleks mieszkalny znajduje…
$105,419
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 3
Apartament na sprzedaż z widokiem panoramicznym w Dobrota, Boka- Kotor Bay Odkryj życie nad …
$696,938
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/3
Życie, o którym marzyłeś Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnieni…
$299,391
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Muo, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Muo, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Luksusowy apartament nad morzem w Stoliwie z widokiem na Perast i Wyspy Dziewicze Odkryj eks…
$304,545
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4/7
Nowoczesny apartament w Dobrota, w pobliżu historycznego Kotora Przestronny jednopokojowy ap…
$279,947
Zostaw prośbę
Condo w Skaljari, Czarnogóra
Condo
Skaljari, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Luksusowy apartament z panoramicznym widokiem - Kotor, Czarnogóra Przedstawiamy Państwu wyśm…
$498,443
Zostaw prośbę
Condo w Kotor, Czarnogóra
Condo
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Zatoce Kotor - harmonia stylu, natury i komfortu Ten znakom…
$258,769
Zostaw prośbę
Condo w Sisici, Czarnogóra
Condo
Sisici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w nowym nowoczesnym domu, tylko 11 km do miasta Budva, do Old Kotor 15 km, do lo…
$83,633
Zostaw prośbę
Condo w Pobrde, Czarnogóra
Condo
Pobrde, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 3
Obiekt znajduje się w cichym, przytulnym miejscu oddalonym od zgiełku miasta. Zawsze będzie …
$152,272
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa wioska turystyczna w Dobrocie, składająca się z butikowego hotelu, willi pierwszej lini…
$1,41M
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Lastva Grbaljska, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Budvie w pobliżu plaży YazNowy projekt mieszkalny położony …
$91,363
Zostaw prośbę
Condo w Donji Orahovac, Czarnogóra
Condo
Donji Orahovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks mieszkalny w miejscowości Orahovac, gmina Kotor. Historyczne miasto Kotor odda…
$543,495
Zostaw prośbę
Condo w Donji Orahovac, Czarnogóra
Condo
Donji Orahovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki apartament z 2 sypialniami w Orakhovets, Kotor - unikalne miejsce pod ochroną UNES…
$386,537
Zostaw prośbę
Condo w Perast, Czarnogóra
Condo
Perast, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3/3
W jednym z najpiękniejszych zakątków Zatoki Kotor - w malowniczej Kostantsica - ekskluzywny …
$374,824
Zostaw prośbę
Condo w Donji Orahovac, Czarnogóra
Condo
Donji Orahovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
$340,128
Zostaw prośbę
Condo w Kotor, Czarnogóra
Condo
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 5
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/3
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Condo w Donji Orahovac, Czarnogóra
Condo
Donji Orahovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
$487,362
Zostaw prośbę
Condo w Pobrde, Czarnogóra
Condo
Pobrde, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 3
$137,230
Zostaw prośbę
