Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kotor Municipality
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Widok na morze

Condo nad morzem na sprzedaż w Kotor Municipality, Czarnogóra

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
Condo Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Condo w Donji Orahovac, Czarnogóra
Condo
Donji Orahovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
text
$340,128
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Kotor, Czarnogóra
Condo
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 5
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Dobrota, Czarnogóra
Condo
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/3
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Tut TravelTut Travel
Condo w Donji Orahovac, Czarnogóra
Condo
Donji Orahovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
text
$487,362
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Pobrde, Czarnogóra
Condo
Pobrde, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 3
text
$137,230
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kotor Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się