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Dom drewniany w stylu górskim na sprzedaż w Kolasin, Czarnogóra

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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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9 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Premium Premium
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzedaż obok ośrodka narciarskiego! Tylko 199.000€ za dom o powierzchni 100 m² z dz…
$232,763
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Agencja
Mini Condos
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Dom drewniany w stylu górskim w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim
Kolasin, Czarnogóra
Kolasin, Mountain Retreat by Dukley 🏔ID- 300Apartament w szaliku 350 000 € 💶🏙 Kompleks Premi…
$412,404
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 535 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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DD CO DEDD CO DE
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32M
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Deweloper
Kolasin Valleys
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys oferuje niepowtarzalną okazję tylko 7 ekskluzywnych domków tego typu, każdy …
$6,32M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 402 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys oferuje wyjątkową okazję, oferując tylko 7 ekskluzywnych domków tego typu, z…
$6,32M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Kolasin, Czarnogóra
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17M
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Deweloper
Kolasin Valleys
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