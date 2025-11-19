Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi Municipality
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Widok na góry

Kawalerki w górach na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

Lustica
5
Podi
3
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka w Provodina, Czarnogóra
Kawalerka
Provodina, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Kumbor, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Kumbor, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
🏢 Студия на sprzedaż в комплексе mieszkaniowym Цена от 124 700 € за квартиру . Mieszkani…
$145,380
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się