Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi Municipality
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Basen

Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
Bliźniak 2 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Sprzedaż luksusowych apartamentów z widokiem na morze - Herceg Novi, CzarnogóraEkstremalne a…
$303,455
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Herceg Novi Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się