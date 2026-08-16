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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dobrota, Czarnogóra

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mieszkania
203
domy
50
253 obiekty total found
Willa w Dobrota, Czarnogóra
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Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 819 m²
Powierzchnia całkowita: 819 m2Powierzchnia gruntów: 534 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7 + 1Garaże: …
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,82M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę w zamkniętym kompleksie Morena Kotor Bay, znajduje się w Sveti S…
$2,83M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/6
Ekskluzywna i pilna oferta! Wyobraź sobie, że budzisz się przy zapierającym dech w piersiac…
$484,870
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Agencja
A+RealEstate Montenegro
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 60 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$369,255
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Elitarna kamienna rezydencja z pięcioma sypialniami na pie…
$2,91M
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Boka Kotor Bay, dystrykt Dobrota. Nowe apartamenty od dewelopera. Kupujący jest zwolniony z…
$149,405
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Willa 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Willa 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały ośrodek nadmorski położony w miejscowości Boka Kotorska - miejsce nadzwyczajnego p…
$1,97M
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Dobrocie w kompleksie z basenem w pobliżu morza. Aparta…
$443,681
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 53 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$354,458
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Dobrota, Kotor - 90 m ²Przestronny apartament z dwoma s…
$453,054
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie w , Czarnogóra
Mieszkanie
, Czarnogóra
$215,290
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Kamienny Dom na sprzedaż w Dobrota, Kotor - Pierwsza linia do morza, 170 m ²Tradycyjny kamie…
$2,30M
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w , Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3
Umeblowany apartament z widokiem na morze w Dobrota. Przytulny apartament o powierzchni 60 m…
$305,357
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Jedna sypialnia urządzony apartament z widokiem na morze, Dobrota, Kotor Powierzchnia: 50m2 …
$259,347
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/3
1-pokojowe mieszkanie z przestronnym tarasem w Dobrota.Ten jasny i przytulny apartament znaj…
$361,417
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Agencja
VALUE.ONE
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Dom 5 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż kompleks trzech budynków w Zatoce Kotor, Risan Bay, Morinj, wejście do domu napr…
$1,74M
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wyłącznie dwupokojowe mieszkanie 106m2 z otwartym widokiem na morze, w budynku z łącznie trz…
$483,045
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Powierzchnia 54 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$297,630
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
$357,472
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 7 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Dom 7 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 7
Powierzchnia 220 m²
Piękny dom dla miłośników tylko pierwszej linii morza, położony w pobliżu miasta Kotor w mie…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 4/5
Oferujemy na sprzedaż apartamenty w Dobrocie - malowniczej nadmorskiej okolicy w pobliżu Zat…
$265,221
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Nowy kompleks mieszkalny z basenem 40 m od morza w ekskluzywnym nadmorskim kurorcie Ljuta, K…
$319,187
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 2 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 2
Apartament na sprzedaż w Kotor, Dobrota w cichej okolicy w pobliżu morza. Apartament ma powi…
$315,577
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Przestronny apartament znajduje się w autentycznym kamiennym domu, w pobliżu najstarszego mi…
$522,576
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Mieszkanie 3 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Apartament z fantastycznym widokiem na Boka Bay, 3 sypialnie + gość z kuchnią w rodzaju, któ…
$331,234
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 5 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 5 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Nowe, w pełni wyposażone apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i zatokę w Dobrota, K…
$1,09M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 4 pokoi w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 4/4
Luksusowy nowy apartament z panoramą Widok Zatoki Kotor - DobrotaWyjątkowa okazja do nabycia…
$551,575
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie 1 pokój w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Na sprzedaż znajduje się jednopokojowy apartament o powierzchni 42m ², położony na drugim pi…
$115,100
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Mieszkanie w Dobrota, Czarnogóra
Mieszkanie
Dobrota, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Studio apartament o powierzchni 37m2 w miejscowości Dobrota. Struktura studia obejmuje kuchn…
$109,910
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