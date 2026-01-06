Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Danilovgrad Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/2
Przestronny i funkcjonalny apartament o powierzchni 71m2 na drugim piętrze o niskim wzniesie…
$154,945
