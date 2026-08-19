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Mieszkania na sprzedaż w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra

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Danilovgrad
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5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Bardzo przestronne i dobrze zaprojektowane dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 71 m ² jest …
$150,637
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Exclusive, w pełni odnowiony apartament w domu w samym centrum Danilovgradu, na rogu pozycji…
$208,575
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Spuz, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Spuz, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Dwa domy o łącznej powierzchni 200 m2 i 90 m2, kuchnia letnia 20 m2, budynki zewnętrzne. dzi…
$438,020
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Parametry nieruchomości w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra

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