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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra

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Danilovgrad
18
Spuz
5
Kosic
3
36 obiektów total found
Willa w , Czarnogóra
Willa
, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajdują się nowoczesne wille w dobrze utrzymanym kompleksie mieszkalnym w Danil…
$772,601
VAT
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Willa 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Uroczy odnowiony dom jednopokojowy z prywatnym podwórzem jest dostępny na sprzedaż w Danilov…
$196,673
VAT
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Dom 4 pokoi w Kosic, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Kosic, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿w Danilovgrad, willagePigtail. Powierzchnia bazowa domu wynosi 144 m2. Układ…
$290,954
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
VAT
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Willa w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa
Danilovgrad, Czarnogóra
Powierzchnia 930 000 m²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
VAT
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Dom 3 pokoi w Spuz, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Spuz, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny dom na sprzeda ¿blisko miasta Danilovgrad (Spuzh). Powierzchnia domu wynosi okoł…
$164,480
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LDV InvestLDV Invest
Willa 2 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Przestronny dom o powierzchni 360 m ² (parter + pierwsze piętro) z poddaszem (potkrovlje) na…
$289,687
VAT
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Willa w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa
Danilovgrad, Czarnogóra
Plot na sprzedaż w Sladojevo Kopit - 1900m ² - W pobliżu autostrady Danilovgrad- Podgorica N…
$57,075
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Dom w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Dom
Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż jest ready-to@-@ move dom o powierzchni 66 m2 z dodatkowym obiekcie 74 m2, położ…
$157,626
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Dom 3 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: mały odnowiony dom z własną działką. Położenie: Danilovgrad, około 5 minut od c…
$74,987
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Dom 4 pokoi w Spuz, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Spuz, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Legalizowany dom o powierzchni 145m ² jest na sprzedaż, z dodatkowym budynkiem pomocniczym (…
$180,923
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Willa 2 pokoi w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 2 pokoi
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
VAT
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Dom 2 pokoi w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom o powierzchni 74 m2 jest na sprzedaż. Znajduje się na przedmieściach Danilovgradu, dziel…
$127,350
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Dom 5 pokojów w , Czarnogóra
Dom 5 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z działką i gotowymi dochodami z wynajmu jest na sprzedaż w pobliżu Klasztoru Ostrog. Po…
$168,258
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Bardzo przestronne i dobrze zaprojektowane dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 71 m ² jest …
$150,637
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
VAT
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Willa 1 pokój w Spuz, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Spuz, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż: piękny i przestronny majątek w Spužu, idealny do życia rodzinnego, relaksu lub …
$259,211
VAT
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Willa w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa
Danilovgrad, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Monte - zupełnie nowy sposób życia ze wspaniałymi kolorami przyrody w najbardziej ziel…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w , Czarnogóra
Dom 3 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowy dom w centrum Spuzh. Powierzchnia domu 115m2 na działce 1260 m2, prawie w centrum. Duża…
$150,259
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Dom 1 pokój w R 23, Czarnogóra
Dom 1 pokój
R 23, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom o powierzchni 62 m2 znajduje się na płaskiej powierzchni o łącznej powierzchni 1300 m2, …
$152,606
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Willa 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 930 000 m²
rozległe osiedle o powierzchni 97000 m ² w Gornji Bandići, zaledwie 15 km od centrum Podgori…
$3
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Exclusive, w pełni odnowiony apartament w domu w samym centrum Danilovgradu, na rogu pozycji…
$208,575
VAT
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Willa 1 pokój w M 3, Czarnogóra
Willa 1 pokój
M 3, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Uroczy odnowiony dom jednopokojowy jest dostępny na sprzedaż w Danilovgrad, oferując spokojn…
$196,673
VAT
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Dom 2 pokoi w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest wytrzymały kamienny dom w doskonałym stanie, w pełni mieszkalny, z mebli i …
$84,143
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Dom 2 pokoi w , Czarnogóra
Dom 2 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest 120m2 na działce 2154m2 100m od autostrady między Podgoricą i Danilovgrad. Dom ogro…
$219,053
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Dom 3 pokoi w , Czarnogóra
Dom 3 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piękny tradycyjny wiklinowy dom o powierzchni 130m2 na działce 670m2. W cichej, zielonej oko…
$349,772
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Dom 3 pokoi w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzedaż w Bare, Danilovgrad, Dom ma powierzchnię 130 m2 z działki 5559 m2. Dom jest …
$197,560
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Dom 3 pokoi w Jastreb, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Jastreb, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿na du ¿ej dzia ³ ce niedaleko Danilovgradu. Powierzchnia domu wynosi 120m2 n…
$125,737
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Dom 4 pokoi w Kosic, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Kosic, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom ma 208 m2. Znajduje się w dzielnicy Kosic, zaledwie kilka minut jazdy od centrum miasta.…
$176,157
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Dom 2 pokoi w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Danilovgrad Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom o powierzchni 73m2 w miejscowości. Martiniichi, Danilovgrad. Dom znajduje się w pięknym …
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Danilovgrad Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Danilovgrad Municipality, Czarnogóra

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