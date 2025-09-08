Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Widok na morze

Condo nad morzem na sprzedaż w Budva, Czarnogóra

Condo Usuwać
Wyczyść
14 obiektów total found
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/3
text
$582,340
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 14
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 8/15
text
$315,630
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Tut TravelTut Travel
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 6/9
text
$455,817
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro -1/10
text
$402,815
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
text
$546,266
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/5
text
$154,603
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/5
text
$329,821
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
text
$443,197
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
text
$164,163
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 7
text
$194,800
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/4
text
$303,208
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
text
$865,606
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/4
text
$207,677
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram

Parametry nieruchomości w Budva, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się