Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Garaż

Condo z garażem na sprzedaż w Budva, Czarnogóra

Condo Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/3
text
$582,340
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 14
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/4
text
$130,759
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/5
text
$401,969
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
text
$443,197
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
text
$865,606
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Condo w Budva, Czarnogóra
Condo
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/4
text
$207,677
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram

Parametry nieruchomości w Budva, Czarnogóra

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się