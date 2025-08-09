Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Boreti
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Boreti, Czarnogóra

mieszkania
109
domy
7
125 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/4
Apartament w otoczonym kompleksem, z miejscem parkingowym w zamkniętym garażu, z pięknym wid…
$186,442
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Riwiera Budva, dystrykt Becici. Dwupokojowe mieszkanie w siedmiopiętrowym domu klubu w dogod…
$350,652
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Apartament ten znajduje się w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Budva, jest częś…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Adria Stone
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 4/6
W pełni wyposażone i umeblowane mieszkanie w elitarnym kompleksie apartamentów w Becici, zal…
$587,861
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Piętro 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Witamy w waszym nowoczesnym zajeździe w sercu Becici, Budva. Ten apartament z jedną sypialni…
$239,561
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Adria Stone
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/3
Apartament ma powierzchnię 54m2 (zgodnie z dokumentami 39m2). Struktura apartamentu: 1 sypia…
$101,254
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CACTUS|Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5
# sell # bechichichiId 207🏠2 pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie Elia Residences, B…
$312,155
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Przynosimy Państwa uwagę apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w Becici, Budvan Riviera…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 330 m²
Powierzchnia: dziedziniec 189 mkw.m. + podstawa domu wynosi 141 metrów kwadratowych.m. Dzia…
$704,910
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Mieszkanie w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie
Boreti, Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
#Prodajagarsonjere_Becici ID127ä 📍Prodaja garsonjere u Bečićima Površina 28 kvadratnih met…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
SMinvestment RealEstate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie
Boreti, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Przedstawiamy Państwu luksusowe apartamenty w nowym nowoczesnym kompleksie w obszarze kurort…
$1
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzedaż jest atrakcyjny apartament z jedną sypialnią położony w malowniczej miejscowości…
$187,198
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5/5
Apartament znajduje się w nowym budynku na 5 piętrze o łącznej powierzchni 43m2, LCD jest je…
$157,243
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Dom 8 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 718 m²
Dom na sprzedaż o łącznej powierzchni 718 m2, który znajduje się w cichej okolicy miasta Bud…
$914,744
Zostaw prośbę
Condo w Boreti, Czarnogóra
Condo
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/5
text
$143,212
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/10
Apartament w kompleksie mieszkalnym Acacia na 4 piętrze, jednopokojowe mieszkanie o powierzc…
$156,159
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
Riwiera Budva, dystrykt Becici. Nowy apartament z jedną sypialnią w dogodnej okolicy Odległ…
$168,679
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Dwupokojowe mieszkanie jest sprzedawane, znajduje się w miejscowości wypoczynkowej Bechichi,…
$109,030
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Na sprzedaż czteropokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 229 m2 w pięciogwiazdkowym kompl…
$1,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1/5
# Sprzedam # BeciciID 412🏠 Na sprzedaż apartament z 2 sypialniami w Budva, dzielnicy BoretiP…
$275,972
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3/3
2 pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w dzielnicy Boreti, Budva opshtina. Powierzchnia - 71m2. P…
$156,822
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Mieszkania na sprzedaż w nowym domu, który znajduje się w popularnej miejscowości wypoczynko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Nowy dom mieszkalny w miejscowości Becici, zaledwie 450 metrów od morza. Dom zbudowany jest…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Ivanovici jest wieś w pobliżu Budva, niedaleko słynnego hotelu Splendid i długiej piaszczyst…
$152,059
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Adria Stone
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż znajduje się dwupokojowy apartament położony w miejscowości wypoczynkowej Becici…
$120,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 6
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Boreti, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Boreti, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
# sell # bechichichidowód tożsamości 533🏠 Apartament na sprzedaż z 3 sypialniami i 2 łazienk…
$325,491
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Boreti, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Boreti, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 831 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż 2071. Nowa willa w nowoczesnym stylu na sprzedaż w spokojnej okolicy w Becici, 300m…
$3,35M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się