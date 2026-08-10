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Kawalerki na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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Kawalerka Usuwać
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16 obiektów total found
Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4
Przestronne studio na sprzedaż w nowym kompleksie z basenem w Bar, CzarnogóraID- 675📐 Powier…
$130,698
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Kawalerka 1 pokój w 36 a, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Barek 124; 36 m2 124; 3 piętro 124; Studio 124; Basen 124; Ciepła podłoga 124; Klimatyzacja …
$121,753
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 1/6
Ready- to- run studio apartament na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym. All inclusive -…
$95,215
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Kawalerka 1 pokój w 36 a, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Studio nad morzem w mieście Bar jest idealnym miejscem do życia i relaksu! Przytulny apar…
$87,167
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
ID- 619🔹 20🔹 0🔹 🅿️🔹 600📍
$82,454
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Wyjątkowa okazja, aby kupić stylowe studio w centrum Baru, Czarnogóra. Ten piękny apartament…
$119,709
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/10
Komfortowe apartamenty w 10- piętrowym budynku, funkcjonalny parking podziemny i parkingW po…
$113,646
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Kawalerka w Bjelisi, Czarnogóra
Kawalerka
Bjelisi, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1
Odkryj przytulny i funkcjonalny apartament w nowo wybudowanym kompleksie mieszkalnym w barze…
$73,987
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Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3
Modern studio apartment for sale in the Topolitsa area, Bar. New house with a swimming pool…
$132,204
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Kawalerka 1 pokój w 36 a, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Witamy w przytulnym studio w mieście Tivat! Gorąca oferta!Perła o powierzchni 20 m2 + z mezz…
$95,302
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
🏙 Przytulne studio na sprzedaż w nowym kompleksie z basenem - Bar, CzarnogóraID- 669Idealny …
$131,411
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/11
Przestronny apartament na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym, dzielnicy Belishi, …
$132,517
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Apartament typu studio 31 m2 w mieście Bar. Apartament znajduje się w nowym budynku z basen…
$103,736
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Kawalerka w Bar, Czarnogóra
Kawalerka
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 33 m²
Piętro 6
Apartamenty w nowym budynku z basenami w Barze. Kompleks składa się z 322 apartamentów i …
$74,367
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Na sprzedaż oddzielne pokoje w mini hotelu300 m od morza, VidikovacWykres 600m2Struktura:Pod…
$56,696
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Parametry nieruchomości w Bar, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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