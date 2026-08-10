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Penthouse na Sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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6 obiektów total found
Penthouse w Bar, Czarnogóra
Penthouse
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
124; 144 m2 124; 1 linia 124; Ogrzewanie podłogowe 124; Winda 124; Jacuzzi 124; SaunaPrzestr…
$392,006
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
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Penthouse w Bar, Czarnogóra
Penthouse
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Penthouse w Czarnogórze z tarasem na dachu 136 + 160 m2 z wyłącznym prawem użytkowania.Unika…
$690,399
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Penthouse w Bar, Czarnogóra
Penthouse
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/6
W penthouse na 6 piętrze (P + 5) w dwóch etapach nad morzem na sprzedaż przestronny apartame…
$366,838
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Penthouse 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Apartament z jacuzzi w Bar w Zetagradna Na sprzedaż apartament z trzema sypialniami 156 m2…
$414,946
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Penthouse 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż luksusowy penthouse w centrum Baru, Zetagradnje. Łączna powierzchnia 135 m² …
$466,814
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Penthouse 4 pokoi w Bar, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Penthouse 113 m2 w barze. Penthouse w nowym budynku 150 m od morza z widokiem na morze! Św…
$430,406
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Parametry nieruchomości w Bar, Czarnogóra

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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