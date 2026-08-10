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Długoterminowy wynajem domy z basenem w Bar Municipality, Czarnogóra

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Bar
3
4 obiekty total found
Dom 2 pokoi w 36 a, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Nieruchomość: Bar, Shushan - luksusowe kamienice w Czarnogórze z widokiem na morze znajdują …
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Willa w Kunje, Czarnogóra
Willa
Kunje, Czarnogóra
Powierzchnia 497 m²
Na samym brzegu Adriatyku w mieście Uteha, 8 km od miasta. Bar wybudował willę o łącznej pow…
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Dom 2 pokoi w 36 a, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Nieruchomości Sprzedawane: Bar, Shushan - luksusowe kamienice z widokiem na morze znajdują s…
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Mazur EstateMazur Estate
Willa w Kunje, Czarnogóra
Willa
Kunje, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Willa do wynajęcia na 1 linii z plaży i basenu! Willa znajduje się w przytulnym mieście Uteh…
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Parametry nieruchomości w Bar Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
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