  2. Czarnogóra
  3. Bar Municipality
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości w Bar Municipality, Czarnogóra

Bar
8
17 obiektów total found
Apartment in the PMTR Residence w Bar, Czarnogóra
Apartment in the PMTR Residence
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/8
Najlepsza lokalizacja: centrum baru, pobliski park, centrum sportowe i stadion, promenada, 1…
$582
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Odnowione mieszkanie 48 m ² w samym sercu baru - Przenieś się gotowy Rozmieszczenie: Cent…
$128,005
za miesiąc
Działki w Kunje, Czarnogóra
Działki
Kunje, Czarnogóra
Powierzchnia 307 m²
Odległość do morza: 940 m na chodniku Widok: Panoramiczny widok na morze Adriatyku Rozmiar: …
$38,401
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
133#4131 Wynajmij luksusowy apartament z jedną sypialnią w mieście Bar Apartament będzie…
$946
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości BR- 119 / 07Jasny apartament z 2 sypialniami do wynajęcia w Shushan, w pobl…
$984
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
ID BR- 118 / 07Jasny apartament z 1 sypialnią w Shushan, obok szkoły Anto DzhedovichSypialni…
$752
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Dindinovici, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Dindinovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 3
Położony w malowniczej dzielnicy Zankovici w barze, ten wspaniały dom oferuje powierzchnię 1…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/4
D-118 / 07Do wynajęcia dwupoziomowy apartament w centrum baru - pełny komfort życiaPodłoga: …
$787
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Celuga, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Celuga, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
ID BR- 120 / 07Do wynajęcia nowoczesny apartament z 1 sypialnią w nowym kompleksie z basenem…
$694
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Utrg, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Utrg, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Arena Podličák nr 2762. Apartament do wynajęcia z 2 sypialniami i piękną, nowoczesną renowac…
$1,655
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
# 4124📍 Wynajem studio od 01.01.25 w mieście BarLokalizacja: Faros Hotel, SohoPowierzchnia 3…
$420
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Bar, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
ID 0314 Wynajem trzypokojowego mieszkania w okolicy Šušanj, Bar Powierzchnia 125m2 na pa…
$1,147
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Tomba, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Tomba, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
ID BR- 121 / 08Nowy nowoczesny dom z 2 sypialniami do wynajęcia, Bar, TombaPodłoga: 1Sypialn…
$926
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 256 m² w Dobra Woda, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 256 m²
Dobra Woda, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 256 m²
Piętro 1
Office space for rent in a new building in Bar, Dobra Voda, in a excellent location near the…
$5,818
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Susanj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Susanj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
dowód tożsamości BR- 122 / 08Dom do wynajęcia z 2 sypialniami, Bar, ShushanPodłoga: 1Sypialn…
$694
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Kunje, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Kunje, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
Villa je na Utjehi kod Bara.280 m25 spavaći sobi2 kupatilaSaunaBazenRoštilj Przewodniczący5Parking
$1,746
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 180 m² w Bjelisi, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Bjelisi, Czarnogóra
Powierzchnia 180 m²
Przestronne pomieszczenia handlowe do wynajęcia w mieście Bar. Ze względu na atrakcyjną loka…
$3,142
za miesiąc
