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Długoterminowy wynajem domy z garażem w Bar Municipality, Czarnogóra

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Bar
3
3 obiekty total found
Willa w Kunje, Czarnogóra
Willa
Kunje, Czarnogóra
Powierzchnia 497 m²
Na samym brzegu Adriatyku w mieście Uteha, 8 km od miasta. Bar wybudował willę o łącznej pow…
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 4 pokoi w Dobra Woda, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Dobra Woda, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom z widokiem na morze. Wynajem domu na dzia? ce 788 m2Dom o powierzchni 200 m2.Witaj w now…
$1,395
za miesiąc
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Willa w Kunje, Czarnogóra
Willa
Kunje, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Willa do wynajęcia na 1 linii z plaży i basenu! Willa znajduje się w przytulnym mieście Uteh…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Mazur EstateMazur Estate
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Parametry nieruchomości w Bar Municipality, Czarnogóra

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