Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Northern Region, Malta

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Bungalow 7 pokojów w Mellieha, Malta
Bungalow 7 pokojów
Mellieha, Malta
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 030 m²
Liczba kondygnacji 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Northern Region.

wille
bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

z garażem
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się