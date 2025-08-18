Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Northern Region, Malta

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
7 obiektów total found
Dom 10 pokojów w Naxxar, Malta
Dom 10 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 3
NAXXAR - Expertly converted House Of Character to a luxury home with all the modern comforts…
$1,58M
Bungalow 8 pokojów w Qawra, Malta
Bungalow 8 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w pobliżu zachwycającego wybrzeża Qawra, ten wykwintny wolnostojący bungalow oferuj…
$1,94M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Swieqi, Malta
Dom wolnostojący 3 pokoi
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Locatedinmadliena, ThisSpacious (Approx.170SQM), WellmainedandDesignedtopfloormisonette Aliv…
$699,498
Bungalow 7 pokojów w Naxxar, Malta
Bungalow 7 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
ExceptionalsemidetachedbungoutDoor & Indoorpoolssanpawltattargalocedinapul-de-SacandSechedwi…
$3,04M
Bungalow 8 pokojów w Qawra, Malta
Bungalow 8 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Willa 15 pokojów w Mellieha, Malta
Willa 15 pokojów
Mellieha, Malta
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 355 m²
Liczba kondygnacji 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
