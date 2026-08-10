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Wille na sprzedaż w Northern Region, Malta

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Naxxar
15
Rabat
8
Mosta
4
Swieqi
24
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86 obiektów total found
Willa w Mosta, Malta
Willa
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowa willa na sprzedaż Mosta Położony w jednym z Mostas najbardziej wysublimowanych ob…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Położony w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów willi Melliehas, nieruchomości te z…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Wprowadzenie luksusowego i współczesnego arcydzieła w malowniczej okolicy Mellieha, Malta. T…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Rzadko na sprzedaż nieruchomości w Madliena pięknie przedstawiona willa w formie powłoki, kt…
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Willa 10 pokojów w Attard, Malta
Willa 10 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa, trojańska, półoddzielna willa w bardzo pożądanej dzielnicy mieszkalnej Misrah Kol…
$2,21M
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Położony w bardzo pożądanym Santa Maria Estate, ten wyjątkowy oddzielny willa oferuje wspani…
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Willa w Mgarr, Malta
Willa
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wille na sprzedaż 124; Bidnija Rzadka szansa na posiadanie willi w jednym z najbardziej spok…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do nabycia willi Semi Detached, oferowanej w formie powłoki, idealna dla nabyw…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A New Standard of Modern Living: dwie ekskluzywne luksusowe wille, z myślą o nowoczesnej arc…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Piękny Bungalow, zbudowany na litym skalnym klifie, z wybitnym panoramicznym widokiem na San…
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Willa w Mgarr, Malta
Willa
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten świetny deweloper oferuje rzadką okazję do zbudowania wyrafinowanego, półoddzielnego bun…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
SANTA MARIJA ESTATE - Te trzy designerskie półwyselekcjonowane wille są wysoko wykończone, p…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Duży w pełni oddzielony willa bungalow 3000sqm z otaczającym dojrzały ogród duży basen i pok…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
MELLIEHA- Wielka okazja do nabycia willi w jednym z najbardziej pożądanych miejsc Maltas nad…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Willa o powierzchni 500 m2 w High Ridge, Madliena, w formie powłoki, oferuje doskonałą okazj…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Imponująca w pełni odosobniona willa w prestisyjnym Mensija Położony w jednym z Maltas najb…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
W pełni oddzielony Villa luksusowo wykończony, zbudowany na ok. 1700 m kw ziemi z niezakłóco…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Willa w Mgarr, Malta
Willa
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wille na sprzedaż Bidnija Rzadka szansa na posiadanie willi w jednym z najbardziej spokojnyc…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Niezwykle przechowywane Villa w tej prestiżowej okolicy San Pawl tat- Targa. Nieruchomość sk…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Wspaniały na sprzedaż nieruchomości w Madliena: ta 3 sypialnia Villa jest oferowana wykończo…
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Willa w Rabat, Malta
Willa
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy w pełni odłączona willa oferuje piękne widoki na kraj, położony na dużej działce o…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Wspaniały na sprzedaż nieruchomości w Madliena: ta 3 sypialnia Villa jest oferowana wykończo…
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Willa w Rabat, Malta
Willa
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta oszałamiająca willa w Rabacie, Malta oferuje luksusowe mieszkanie z 4 przestronnymi sypia…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Willa 12 pokojów w Naxxar, Malta
Willa 12 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 12
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj nowoczesny luksus w tej wykwintnej, półoddzielnej willi położonej w wysoce pożądanej …
$2,09M
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Te dwie wyjątkowe wille znajdują się w bardzo wysublimowanej części San Pawl Tat- Targa, co …
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wybitna willa na masywnej działce w najbardziej ekskluzywnym obszarze Malty. Ten wybitny obi…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Ta willa, osadzona w podwyższonym spokoju Madlieny, jest ucieleśnieniem stylowego stylu życi…
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Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

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