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Bungalow na sprzedaż w Northern Region, Malta

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Naxxar
4
Saint Pauls Bay
3
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20 obiektów total found
Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży w pełni odłączony bungalow, położony na obszarze około 1600 m kw. Przestronne zakwatero…
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Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
W pełni oddzielony bungalow trzypokojowy z widokiem na morze, położony w południowo-po obsza…
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Bungalow w Swieqi, Malta
Bungalow
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Pierwszy rozwój Możliwość: Ultra- Rzadki Swieqi Odłączony Bungalow na Massive Plot W pełni …
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TekceTekce
Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny Bungalow zbudowany na działce ok. 1000m ², w bardzo ekskluzywnej willi w Mellieha. Ni…
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Bungalow w Mgarr, Malta
Bungalow
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
BIDNIJA - Ten piękny bungalow jest położony na wsi w bardzo wysublimowanej lokalizacji, znaj…
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Bungalow w Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
1.100m ² w pełni oddzielony bungalow z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze w tym…
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Bungalow w Rabat, Malta
Bungalow
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Naprawdę unikalny znaleźć na Malcie jednopiętrowy bungalow położony w samym sercu wsi w spok…
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Bungalow w Xemxija, Malta
Bungalow
Xemxija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wardija - Wybitna działka ok. 1600m2 z pozwoleniami na budowę pięknego bungalow z basenem i …
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Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy bungalow położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów willi w Ma…
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Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
3 sypialnie Bungalow w Santa Maria Estate. Ten obiekt składa się z 3 sypialni (Sypialnia głó…
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Bungalow w Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
San Pawl Tat- Targa, Naxxar - Wyjątkowy nowoczesny 4 sypialnia w pełni oddzielony bungalow c…
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Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Zapraszamy do tego olśniewającego, w pełni oddzielonego bungalow położony w doskonałej dziel…
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Bungalow 8 pokojów w Qawra, Malta
Bungalow 8 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
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Bungalow w Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wysoko wykończone Bungalow ustawiony nad tumolo z dużym basenem i dojrzałym ogrodem korzysta…
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Bungalow w Mosta, Malta
Bungalow
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
San Giacomo Pięknie przekonwertowany 4 dwupokojowy dom gotowy do przeprowadzki.• Nieruchomoś…
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Bungalow 7 pokojów w Naxxar, Malta
Bungalow 7 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow 10 pokojów w Mellieha, Malta
Bungalow 10 pokojów
Mellieha, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Santa Maria Estate ( MELLIEHA ) & ndash; Bungalow z trzema sypialniami w starszym stylu SEA-…
$2,00M
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Bungalow 7 pokojów w Mellieha, Malta
Bungalow 7 pokojów
Mellieha, Malta
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 030 m²
Liczba kondygnacji 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
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Bungalow 8 pokojów w Qawra, Malta
Bungalow 8 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w pobliżu zachwycającego wybrzeża Qawra, ten wykwintny wolnostojący bungalow oferuj…
$1,94M
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Bungalow 19 pokojów w Mellieha, Malta
Bungalow 19 pokojów
Mellieha, Malta
Pokoje 19
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 850 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj niezrównany luksus tego wyjątkowego bungalowu na Malcie, położonego na bezsprzecznie …
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Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

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