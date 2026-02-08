Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Viesturu pagasts
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Viesturu pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Viesturu pagasts, Łotwa
Dom 3 pokoi
Viesturu pagasts, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/1
Ten jednorodzinny dom, zbudowany w 1938 roku, położony jest na 1,9 ha ziemi w dzielnicy Vies…
$55,691
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Viesturu pagasts, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się