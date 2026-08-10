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Domy na sprzedaż w Windawa, Łotwa

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1 obiekt total found
Dom 11 pokojów w Windawa, Łotwa
Dom 11 pokojów
Windawa, Łotwa
Pokoje 11
Powierzchnia 858 m²
Piętro 2/2
Villa Leonardo to cichy hotel inwestycyjny w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w Ventspils.D…
$1,76M
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Parametry nieruchomości w Windawa, Łotwa

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