Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Vangazi
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vangazi, Łotwa

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Vangazi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vangazi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/5
$71,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się