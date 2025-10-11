Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Vandzenes pagasts, Łotwa

2 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Vandzenes pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Vandzenes pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Perfect combination of country house style living. Good living house where one part of the …
$277,631
Willa 12 pokojów w Vandzenes pagasts, Łotwa
Willa 12 pokojów
Vandzenes pagasts, Łotwa
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 250 m²
Piętro 2/2
Budowa kompleksu dworskiego jest bardzo obszerna. Zachowały się różne budynki gospodarcze ( …
$183,898
