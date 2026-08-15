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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Valmiera, Łotwa

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mieszkania
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5 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Valmiera, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Valmiera, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 6/6
Terbatas 33/35 to secesyjny dom położony na skrzyżowaniu ulic Lachplesh i Terbatas. Część bu…
$307,830
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Mieszkanie 3 pokoi w Valmiera, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Valmiera, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 5/6
Terbatas 33/35 to secesyjny dom położony na skrzyżowaniu ulic Lachplesh i Terbatas. Część bu…
$180,286
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Mieszkanie 1 pokój w Valmiera, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Valmiera, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 6/6
Terbatas 33/35 to secesyjny dom położony na skrzyżowaniu ulic Lachplesh i Terbatas. Część bu…
$89,302
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Mieszkanie 3 pokoi w Valmiera, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Valmiera, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/6
$472,777
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Mieszkanie 3 pokoi w Valmiera, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Valmiera, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/6
Apartamenty dla prawdziwych miłośników życia. Przyjdź i żyj - wszystko jest gotowe. Jasny, p…
$367,715
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Parametry nieruchomości w Valmiera, Łotwa

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