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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Taurupes pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Taurupe, Łotwa
Dom 9 pokojów
Taurupe, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
$113,116
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Parametry nieruchomości w Taurupes pagasts, Łotwa

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Luksusowe
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