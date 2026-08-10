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Domy na sprzedaż w Talsu novads, Łotwa

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9 obiektów total found
Dom 10 pokojów w Sabile, Łotwa
Dom 10 pokojów
Sabile, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/2
Wyjątkowa okazja do nabycia dochodowej nieruchomości w centrum Sabile. Pod koniec XIX wieku …
$54,891
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Dom w Strazde, Łotwa
Dom
Strazde, Łotwa
Rezydencja z 7 domów, dobrze utrzymane, w pełni wyposażone, oszałamiająco piękne nieruchomoś…
$945,342
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Rojas pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Rojas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
$463,343
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Dom w Vandzenes pagasts, Łotwa
Dom
Vandzenes pagasts, Łotwa
Idealne połączenie stylu wiejskiego domu życia. Dobry dom, w którym część domu jest całkowic…
$273,034
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 5 pokojów w Upesgriva, Łotwa
Dom 5 pokojów
Upesgriva, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Tylko 200 metrów od morza. Adres własności: "Mūrnieki", Upesgrīva, Mērsraga pagasts, Talsu n…
$284,775
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Agencja
Riga Real Estate
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Dom w Valdgales pagasts, Łotwa
Dom
Valdgales pagasts, Łotwa
Obiekt o fantastycznej turystyce wiejskiej i potencjale biznesowym - dla osobowości z musują…
$211,602
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 4 pokoi w Rojas pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Rojas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
$317,416
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom w Upesgriva, Łotwa
Dom
Upesgriva, Łotwa
Obiekt położony jest zaledwie kilka minut od morza w małej, spokojnej nadmorskiej wiosce. Do…
$281,194
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Dundagas pagasts, Łotwa
Dom
Dundagas pagasts, Łotwa
Wysokiej jakości rezydencja po stronie kraju. Dobre materiały, acacia parkiet, kominek. Cies…
$452,782
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parametry nieruchomości w Talsu novads, Łotwa

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