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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Strenci, Łotwa

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mieszkania
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Strenci, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Strenci, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 1/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$284,202
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Mieszkanie 5 pokojów w Strenci, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Strenci, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 310 m²
Piętro 4/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$580,013
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Mieszkanie 2 pokoi w Strenci, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Strenci, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$147,559
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Strenci, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Strenci, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$311,234
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Mieszkanie 3 pokoi w Strenci, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Strenci, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1/4
Apartamenty są teraz dostępne w sprzedaży w nowej inwestycji Astra House, która znajduje się…
$346,703
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Mieszkanie 2 pokoi w Strenci, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Strenci, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$143,504
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Strenci, Łotwa

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