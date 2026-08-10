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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Smiltenes novads, Łotwa

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Launkalnes pagasts
4
Smiltene
3
7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Launkalne, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Launkalne, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
Mieszkanie na sprzedaż w turystycznej miejscowości Jurmala w Lielupe. Mieszkanie znajduje si…
$267,907
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Mieszkanie 4 pokoi w Launkalne, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Launkalne, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/4
Ekskluzywna okazja do zakupu własnego cichego portu, z dala od hałaśliwych wielu i nowoczesn…
$441,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Smiltene, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Smiltene, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/4
$336,197
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Saltupi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Saltupi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 235 m²
Piętro 2/6
$987,579
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Dom 5 pokojów w Smiltene, Łotwa
Dom 5 pokojów
Smiltene, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzedaż jest oferowany. Prawdziwy dom z drewnianej architektury na pierwszej linii. …
$1,03M
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Dom 5 pokojów w Smiltene, Łotwa
Dom 5 pokojów
Smiltene, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2
$577,839
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Dom 7 pokojów w Launkalne, Łotwa
Dom 7 pokojów
Launkalne, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaj przestronny dom z dobrze utrzymanym podwórkiem. Cała komunikacja miejska jest poł…
$735,431
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Typy nieruchomości w Smiltenes novads.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Smiltenes novads, Łotwa

z Taras
Tanie
Luksusowe
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