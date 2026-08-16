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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Smiltene, Łotwa

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3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Smiltene, Łotwa
Dom 5 pokojów
Smiltene, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 246 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzedaż jest oferowany. Prawdziwy dom z drewnianej architektury na pierwszej linii. …
$1,03M
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Dom 5 pokojów w Smiltene, Łotwa
Dom 5 pokojów
Smiltene, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2
$577,839
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Mieszkanie 2 pokoi w Smiltene, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Smiltene, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3/4
$336,197
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