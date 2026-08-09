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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Siguldas novads, Łotwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Zygwold, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Zygwold, Łotwa
Na sprzedaż jest mały projekt rozwoju wsi podzielony na 77 oddzielnych działek w Siguldzie.G…
$704,670
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Krimuldas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Krimuldas pagasts, Łotwa
Pokoje 1
niezależne ogrzewanie, dobrze utrzymany obszar, krajobrazowy ogród, terytorium podkreślające…
$3,44M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Zygwold, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Zygwold, Łotwa
Pokoje 30
Powierzchnia 10 000 m²
Na sprzedaż oferuje ekskluzywny rezydencja Krimulda znajduje się w Parku Narodowym Gauja.Obe…
$3,43M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
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