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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saulkrastu pagasts, Łotwa

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domy
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4 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Saulkrastu pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Saulkrastu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
$384,016
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Peterupe, Łotwa
Dom 6 pokojów
Peterupe, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/3
$170,282
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Kisupe 2, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kisupe 2, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Saulkrastu pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Saulkrastu pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
$893,023
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Parametry nieruchomości w Saulkrastu pagasts, Łotwa

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