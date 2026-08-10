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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Salaspils pagasts, Łotwa

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domy
5
5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Salaspils pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Salaspils pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
$351,690
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 3 pokoi w Saulkalne, Łotwa
Dom 3 pokoi
Saulkalne, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
$66,228
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Saulkalne, Łotwa
Dom 4 pokoi
Saulkalne, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 127 m²
$247,509
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Bajari, Łotwa
Dom 4 pokoi
Bajari, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 1
$341,860
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Salaspils pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Salaspils pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 247 m²
Liczba kondygnacji 2
$280,477
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Salaspils pagasts, Łotwa

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