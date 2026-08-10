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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rujiena, Łotwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Rujiena, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Rujiena, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 204 m²
Piętro 4/7
Przestronne mieszkanie 6 w cichym centrum Rygi. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze budynku…
$428,651
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