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Domy na sprzedaż w Ropazu novads, Łotwa

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Garkalnes pagasts
36
Stopinu pagasts
10
Ropazu pagasts
3
49 obiektów total found
Dom 10 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
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Dom 10 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 357 m²
Liczba kondygnacji 3
✨ Mamy przyjemność przedstawić ten przestronny i przytulny dom, doskonale nadaje się do duże…
$328,972
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Prywatny sprzedawca
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Русский
Dom 5 pokojów w Stopinu pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Stopinu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż nowoczesny dom, zbudowany w 2018 roku, znajduje się na pierwszej linii.Opis domo…
$634,203
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 1 pokój w Villasmuiza, Łotwa
Dom 1 pokój
Villasmuiza, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/1
Wspaniała posiadłość, pół godziny jazdy od Rygi. Wspaniałe miejsce na wakacje, gdzie można p…
$78,248
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LDV InvestLDV Invest
Dom 10 pokojów w Priedkalne, Łotwa
Dom 10 pokojów
Priedkalne, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 838 m²
Piętro 4/4
Oszałamiający dom jednorodzinny w ekskluzywnym rozwoju mieszkaniowym jest oferowany na sprze…
$872,862
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Dom 6 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 6 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
W chronionej, zamkniętej wsi "; Sunishi";, zaledwie 30 minut jazdy od centrum Rygi, piękny, …
$814,672
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Dom 6 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 6 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/2
Zaledwie 20 minut od centrum miasta, jest krajobrazu i zachował miasto "Sunisi" znajduje. Ro…
$880,540
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Dom 10 pokojów w Lici, Łotwa
Dom 10 pokojów
Lici, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy bardzo ładny dom do wynajęcia w małym miasteczku Lichi, 15 minut jazdy samochodem …
$880,540
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Dom 8 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 670 m²
Piętro 3/3
Oferujemy luksusową willę nad jeziorem na sprzedaż. Elite zamknęła wioskę na ławce jeziora S…
$1,10M
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Dom 5 pokojów w Priedkalne, Łotwa
Dom 5 pokojów
Priedkalne, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2/2
Sprzedajemy mały, kompaktowy dom z widokiem na jezioro w prestiżowej miejscowości Priedkalne…
$807,749
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Dom 5 pokojów w Ropazu pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ropazu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 326 m²
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalny obiekt łączący nowoczesny, energooszczędny, wysokiej jakości, nowo wybudowany…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Stopinu pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Stopinu pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 1
$537,981
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 455 m²
Luksusowy dom rodzinny w prestiżowej dzielnicy Ryga Bergi.Ten starannie zaprojektowany dom z…
$528,503
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 8 pokojów w Priedkalne, Łotwa
Dom 8 pokojów
Priedkalne, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 423 m²
Piętro 1/2
$370,834
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 6 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 730 m²
Oferujemy zakup dużego domu, który znajduje się w malowniczym prywatnym mieście obok jeziora…
$1,12M
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Dom w Makstenieki, Łotwa
Dom
Makstenieki, Łotwa
$900,217
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 6 pokojów w Stopinu pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Stopinu pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 255 m²
Piętro 1/2
$352,100
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Sunisi, Łotwa
Dom 5 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 478 m²
Unikalny po indywidualnym projekcie wybudowany dom na sprzedaż w Sunši.- Powierzchnia domu g…
$557,864
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 7 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 7 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 232 m²
Piętro 2/2
Oferujemy zakup domu w Balthasers. Powierzchnia - 1246 metrów kwadratowych. mPowierzchnia do…
$581,908
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Dom 6 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Na sprzedaż ultranowoczesny dom pasywny w prestiżowej miejscowości Baltezers.Wyjątkowa okazj…
$512,060
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 7 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 7 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny, elegancki dom w miejscowości Suņīši, elitarnej miejscowoś…
$698,290
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Dom 6 pokojów w Priedkalne, Łotwa
Dom 6 pokojów
Priedkalne, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 499 m²
Liczba kondygnacji 2
Prižkalne to wioska łotewskich milionerów, położona kilka kilometrów od Rygi, na wybrzeżu Ba…
$651,600
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Dom 5 pokojów w Sauriesi, Łotwa
Dom 5 pokojów
Sauriesi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 206 m²
Piętro 1/2
$279,092
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 2
$742,596
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Lici, Łotwa
Dom 4 pokoi
Lici, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
$288,897
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Stopinu pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Stopinu pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się dobrze zbudowany, przestronny i jasny dom rodzinny w Dreiliņi z kil…
$380,730
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Dom 6 pokojów w Priedkalne, Łotwa
Dom 6 pokojów
Priedkalne, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 578 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy dom na sprzeda ¿w Priedkalne, Liedaga Street. Przestronny i dobrze utrzymany plac …
$672,978
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 249 m²
Przestronny dom dla dużej rodziny w BukultosNa sprzedaż przestronny i dobrze utrzymany dwupi…
$270,124
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 7 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 7 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/2
$284,291
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Agencja
Tribus Realty
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Dom 4 pokoi w Ropazu pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ropazu pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
Na sprzedaż jednopiętrowy dom w prestiżowej wiosce Marcili, Baltezers!Opis:- Elegancki jedno…
$458,036
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 8 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom znajduje się w zarządzanym mieście otoczonym sosnowym lasem. Pierwsze piętro - przestron…
$645,729
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Parametry nieruchomości w Ropazu novads, Łotwa

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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