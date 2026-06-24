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Kawalerki na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Ryga, Łotwa
Kawalerka 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/3
Apartament inwestycyjny w sercu starej RygiKompaktowy i funkcjonalny apartament na Wagner St…
$116,068
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Agencja
Riga Real Estate
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Ryga, Łotwa

Tanie
Luksusowe
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