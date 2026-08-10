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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z tarasem w Ryga, Łotwa

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 797 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 797 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 797 m²
Piętro 20/30
Biuro premium jest wynajmowane w nowoczesnym kompleksie biznesowym Zunda Towers, znajduje si…
$56,376
za miesiąc
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