Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Rzeżyca
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Rzeżyca, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 9 pokojów w Rzeżyca, Łotwa
Dom 9 pokojów
Rzeżyca, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
Wspaniały dom rodzinny z przyjemnym widokiem na jezioro znajduje się w pobliżu jeziora Balte…
$1,17M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rzeżyca, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się