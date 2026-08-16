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Domy na sprzedaż w Rzeżyca, Łotwa

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2 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Rzeżyca, Łotwa
Dom 9 pokojów
Rzeżyca, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 600 m²
Piętro 3/3
Wspaniały dom rodzinny z przyjemnym widokiem na jezioro znajduje się w pobliżu jeziora Balte…
$1,17M
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Dom 5 pokojów w Rzeżyca, Łotwa
Dom 5 pokojów
Rzeżyca, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,05M
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Parametry nieruchomości w Rzeżyca, Łotwa

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