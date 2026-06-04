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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z tarasem w Łotwa

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Ryga
597
Jurmała
11
Marupes pagasts
21
Kekavas pagasts
17
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2 obiekty total found
Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 26
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
2 nowe budynki są oferowane do wynajęcia w Jurmala, Mellugi: trzypiętrowy hotel i dwupiętrow…
$17,457
za miesiąc
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Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Sunisi, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Sunisi, Łotwa
Pokoje 16
Powierzchnia 1 140 m²
Piętro 1/3
Hotel kompleks znajduje się na pierwszej linii malowniczego jeziora Sunishu, zaledwie 15 min…
$58,191
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Łotwa.

pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
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