Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Jurmała, Łotwa

Zakład produkcyjny 1 057 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 1 057 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 057 m²
Piętro 3
$3,697
za miesiąc
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 642 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 642 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 642 m²
$2,310
za miesiąc
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Piętro 1
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, "inteligentny dom", w pełni umeblowane, built…
$1,392
za miesiąc
Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 852 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 852 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 852 m²
$3,004
za miesiąc
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 1 700 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 1 700 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,892
za miesiąc
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Zakład produkcyjny 3 151 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 3 151 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 151 m²
$9,792
za miesiąc
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
