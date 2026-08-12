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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Olaines pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne w Jaunolaine, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jaunolaine, Łotwa
Na sprzedaż gruntu 6912m2 w obszarze mieszanej konstrukcji w centrum Jaunlaine.Istnieje proj…
$176,168
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Agencja
Metropolis Riga
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