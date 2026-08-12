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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Olaines pagasts, Łotwa

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domy
4
4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Medemciems, Łotwa
Dom 4 pokoi
Medemciems, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Dom znajduje się na cichej i przytulnej ulicy w Medemciems. Powierzchnia domu wynosi 126 m2.…
$334,718
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Dom 4 pokoi w Olaines pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Olaines pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
$226,382
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 3 pokoi w Davi, Łotwa
Dom 3 pokoi
Davi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
$80,635
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Dom w Janupe, Łotwa
Dom
Janupe, Łotwa
Powierzchnia 1 421 m²
Liczba kondygnacji 7
Brand New construction - Miera 6 Sale of the whole building - 3 500 000 EUR Total area…
$3,48M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Olaines pagasts, Łotwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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