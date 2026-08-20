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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ogres novads, Łotwa

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 350 m² w Lielvarde, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 350 m²
Lielvarde, Łotwa
Powierzchnia 1 350 m²
Piętro 3
Dom i dom extra - winda towarowa. Terytorium - zamknięte terytorium, wejście z ciężkim trans…
$112,117
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Zakład produkcyjny 4 652 m² w Krapes pagasts, Łotwa
Zakład produkcyjny 4 652 m²
Krapes pagasts, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 4 652 m²
Liczba kondygnacji 3
$542,515
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 72 m² w Ogre, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Ogre, Łotwa
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Terytorium - parking, bezpłatny parking, dobra infrastruktura, wejście od ulicy, wejście od …
$116,788
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Nieruchomości komercyjne 10 064 m² w Ogre, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 10 064 m²
Ogre, Łotwa
Powierzchnia 10 064 m²
$567,695
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