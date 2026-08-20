Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Ogres novads
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Ogres novads, Łotwa

;
Ogre
4
Ogresgala pagasts
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Ogre, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 190 m²
Piękny i przestronny apartament z historyczną aurą w luksusowym domu prewary Art Nouveau zbu…
$508,537
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ikskile, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ikskile, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Piętro 7/7
On Ganu street 6 (next to Strelnieku street) on the 7th floor of a facade building with an e…
$210,123
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ogresgala pagasts, Łotwa
Mieszkanie
Ogresgala pagasts, Łotwa
obiekt inwestycyjny na Starym Mieście
$1,21M
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/3
The new residential complex “Elegy” consists of three separate houses, which are combined in…
$477,680
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/3
Nowy kompleks mieszkaniowy „Elegy” składa się z trzech oddzielnych domów, które są połączone…
$357,209
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ogresgala pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/3
elitarny klub w Jurmala, Egļu iela 6 – „OSOБНЯК” obszary mieszkań od 53,7 do 158,4 m ². K…
$299,425
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Lielvarde, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Lielvarde, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż 4 mieszkanie wyposażone w 1 linię z widokiem na morze i las sosnowy. Wspaniałe a…
$420,246
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ikskile, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ikskile, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/6
$367,715
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ogre, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
Nowy skomplikowany salon „Elegie” składa się z trzech oddzielnych domów połączonych w komple…
$507,584
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ogresgala pagasts, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2/2
$54,632
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Ogres novads, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się