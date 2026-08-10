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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ogre, Łotwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 72 m² w Ogre, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Ogre, Łotwa
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
Terytorium - parking, bezpłatny parking, dobra infrastruktura, wejście od ulicy, wejście od …
$116,788
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Nieruchomości komercyjne 10 064 m² w Ogre, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 10 064 m²
Ogre, Łotwa
Powierzchnia 10 064 m²
$567,695
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